Das Quartalsergebnis der Commerzbank, vergangenen Donnerstag veröffentlicht, bewegte sich im oberen Bereich der Erwartungen. Es war "okay", aber nicht umwerfend. Die Aktie (ISIN: DE000CBK1001) zog zunächst trotzdem kräftig an - aber was am Donnerstagvormittag noch nach einem Befreiungsschlag nach oben aussah, zeigt jetzt Züge eines Rohrkrepierers. Die Commerzbank-Aktie fällt zurück - dafür stieg zuletzt der Kurs bei der Konkurrenz in Form der Deutschen Bank. Wieso?

Das dürfte eine Kombination aus Charttechnik und dem Blick nach vorne sein. Die Zahlen der Deutschen Bank wurden wenig begeistert aufgenommen. Aber am Freitag kam der Verdacht auf, dass Deutsche ...

