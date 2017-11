13.11.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Wiener Privatbank (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Dass die Q2/17-18 Ergebnisse unter unseren ambitionierten Schätzungen waren, könnte eher an saisonalen Effekten liegen. Betrachtet man die einzelnen Kundensegmente, zeigt sich ein ähnliches Bild wie im ersten Quartal: Die Nachfrage im Automobilbereich, Maschinenbau und bei Konsumgüter ist weiterhin positiv. Der Aufwärtstrend im Öl & Gas Segment ist intakt und zieht sich durch mehrere Divisionen (Grobblech in der Steel Division, Edelstahl bei HPM und Nahtlosrohre bei ME). Hingegen sieht man im...

Den vollständigen Artikel lesen ...