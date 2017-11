13.11.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Wiener Privatbank (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Wie bereits Charles Dickens vor über 150 Jahren schrieb: "Es war die beste und die schlimmste Zeit". Während Wienerberger eine gute Entwicklung in Osteuropa verzeichnen konnte (sowohl in CBM als auch in P&P), war das Umfeld in Westeuropa deutlich gemischter. Was CBM betrifft ist dies vor allem auf die Fortsetzung der Probleme in Belgien (wo ein Mangel an Isolationsmaterialien zu Bauverzögerungen führt) sowie in Deutschland (wo nach wie vor Fachkräftemangel das Hauptproblem ist) zurückzuführen....

Den vollständigen Artikel lesen ...