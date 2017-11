Marktkommentar

Die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone überholen die Großbritanniens

Während das Wachstum in Europa anhält, mehren sich die Anzeichen dafür, dass die britische Wirtschaft ins Stocken gerät. Die Verbraucherstimmung in Europa ist optimistisch, was sich am kräftigen Wachstum bei den Einzelhandelsumsätzen von 3,7% gegenüber dem Vorjahr ablesen lässt.

