Ende Oktober stieg die Aktie von Beiersdorf steil an. Für die ansonsten eher ruhig verlaufende Aktie eine ungewohnte Bewegung, welche die Notierungen erneut nach oben in den Bereich um 98,50 Euro führte, wo sich bereits im Juni ein markantes Hoch befand. Jedoch kam die Aktie dort in den letzten beiden Wochen nicht mehr voran, sondern tendierte unterhalb dieses Widerstands zur Seite. Als der Aktie im Juni in diesem Bereich bereits die Zukäufe fehlten, ging es schnell nach unten auf ein Verlaufstief bei 89,67 Euro. Das Szenario könnte sich widerholen. Erst ein Anstieg über das bisherige Jahreshoch bei 98,82 Euro würde gegen eine kurzfristige Korrektur sprechen. Sollte die Aktie diese aktuelle Hürde überwinden und neue Hochs erreichen, könnte ...

