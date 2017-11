Aus der heutigen Ausgabe von Maydorns Meinung: Es ist passiert: Ein Milliardenkonzern hat sich einem Lithium-Explorer beteiligt. Am Freitagnachmittag gab es erfreulicherweise ausgerechnet bei der von mit mehrfach empfohlenen Aktie von Millennial Lithium eine wirklich bahnbrechende Nachricht. Der chinesische Solarkonzern GCL steigt mit 30 Millionen Dollar bei Millennial Lithium ein und wird dann 17 Prozent der Firmenanteile halten. Die Aktie von Millennial Lithium, die ja schon in den zurückliegenden Wochen kräftig zugelegt hat, schnellte daraufhin am Freitag an der Börse in Kanada um weitere 17 Prozent nach oben und beendete den Handel mit 3,59 CAD (2,42 Euro) auf einem neuen Allzeithoch.

Den vollständigen Artikel lesen ...