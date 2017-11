Die Medios AG (ISIN: DE000A1MMCC8), eines der führenden Specialty Pharma Unternehmen in Deutschland, ist in den ersten neun Monaten 2017 weiterhin dynamisch gewachsen und bekräftigt sowohl die Umsatz- als auch die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr. Im Zeitraum von Januar bis September erwirtschaftete Medios einen Konzernumsatz von 187,3 Millionen Euro (IFRS) und damit bereits deutlich mehr als im gesamten Jahr 2016 (Vj. 160,4 Mio. EUR; Pro-Forma IFRS). Für das Gesamtjahr 2017 erwartet der Vorstand weiterhin einen Umsatz von rund 230 Millionen Euro. Die Prognose für das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) in Höhe von 7,0 bis 7,5 Millionen ...

