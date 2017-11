Die nächste Übernahme in unserem Musterdepot steht an! Centerra Gold bietet im Zuge eines freundlichen Übernahmeangebots 310 Mio. CAD für AuRico Metals. Die Aktionäre sollen 1,80 CAD je Aktie in Bar erhalten. Es ist sehr lange her, dass wir einen Deal gesehen haben, bei dem nicht in Aktien bezahlt wird. Der Übernahmekurs lag am Tag des Angebots rund 38% über dem derzeitigen Aktienkurs und da es ein reines Cashangebot ist, notiert das Papier von AuRico seit Bekanntgabe der Offerte nah an dem gebotenen Preis. Die reine Barofferte ist für Centerra übrigens kein Problem, sitzt man doch auf 352 Mio. US-Dollar an Cashreserven. Zudem hat man sich erst jüngst einen weiteren Kredit in Höhe von 125 Mio. US-Dollar gesichert. Die Transaktion muss jetzt von den AuRico-Aktionären bei einer außerordentlichen Hauptversammlung - geplant für Dezember - mit mindestens 66% der Stimmen abgesegnet werden.

