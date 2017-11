FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Kursanstieg der Bechtle-Aktien lässt sich laut dem Analysehaus Kepler Cheuvreux eine Kaufempfehlung nicht mehr rechtfertigen. Entsprechend stufte Analyst Martin Jungfleisch die Papiere bei einem von 65 auf 69 (aktueller Kurs: 68,97) Euro angehobenen Kursziel auf "Hold" ab, wie aus einer Studie vom Montag hervorgeht.

Grundsätzlich ist der Experte für den IT-Dienstleister aber weiter positiv gestimmt. Bechtle sei ein Qualitätswert und biete solide Wachstumsperspektiven. Gleichwohl sei der Spielraum für Margensteigerungen begrenzt.

Die jüngsten Quartalszahlen seien stark gewesen und Bechtle habe die Jahresziele erhöht, lobte der Analyst. Doch im nächsten Jahr dürfte das weiter solide Wachstum etwas an Tempo verlieren, schränkte er ein. Grund dafür seien in erste Linie hohe Vergleichswerte. So habe Bechtle bereits angemerkt, dass die Wachstumsdynamik bereits im Schlussquartal 2017 verglichen mit dem Vorquartal nachlassen könnte.

Am vergangenen Freitag hatte der Börsenwert des Unternehmens im Zuge der vorgelegten Zahlen und optimistischen Aussagen zum Gesamtjahr erstmals die Marke von drei Milliarden Euro hinter sich gelassen. Aktuell liegt die Marktkapitalisierung mit rund 2,9 Milliarden Euro leicht darunter.

Gemäß der Einstufung "Hold" rechnet Kepler Cheuvreux auf Sicht der nächsten zwölf Monate mit einem absoluten Aufwärtspotenzial der Aktie von weniger als 10 Prozent./ajx/bek/oca

