- Die drei Protagonisten Maik Nöcker, Micky Beisenherz und Lucas Vogelsang erreichen durchschnittlich über 15.000 Hörer pro Episode



- Neben dem Sportportal skysport.de ist der Podcast auch über die kostenfreie Sky Sport App verfügbar



- Der Fußball-Podcasts wird vom Podcast-Team der OMR (Online Marketing Rockstars) produziert



- Am Mittwoch, 15. November wird die neue Episode vor 2.100 Gästen im großen Saal der Elbphilharmonie aufgenommen



In den USA aus dem Alltag vieler Nutzer nicht mehr wegzudenken, sind Podcasts auch in Deutschland auf dem Vormarsch und erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Seit diesem Sommer gibt es auch den ersten Sky Podcast.



In "Fußball MML - der Sky Podcast" gehen Sky Moderator Maik Nöcker, Grimme-Preis-Gewinner Micky Beisenherz sowie Autor und Journalist Lucas Vogelsang seit April 2017 wöchentlich auf Sendung. Seit Beginn der Bundesliga-Saison 2017/18 ist Sky exklusiver Partner eines der erfolgreichsten deutschen Fußball-Podcasts, der vom Podcast-Team der OMR (Online Marketing Rockstars) produziert wird. Auf dem Sky Sportportal skysport.de sind die wöchentlich erscheinenden Episoden kostenlos abrufbar. Die aktuelle 13. Ausgabe steht hier zur Verfügung: https://sport.sky.de/fussball/artikel/fussb all-mml-der-sky-podcast-mickypedia-und-die-wilde-13/11117547/34130



Darüber hinaus ist der Podcast auch über die neue Sky Sport App verfügbar. Die App ist seit Kurzem kostenlos erhältlich und bietet auch Sportfans, die noch keine Sky Kunden sind, alles Wissenswerte aus der Welt des Sports, unter anderem auch einen Livestream des 24-Stunden-Sportnachrichtensenders Sky Sport News HD sowie viele weitere hochwertige Video-Inhalte.



Die drei Protagonisten beschreiben ihre Analysen zum aktuellen Spielgeschehen auf und immer mal wieder neben dem Platz gerne mal als Mischung aus Fachwissen, Humor und Wahnsinn. Ein Rezept, das anzukommen scheint, denn das Trio legte einen furiosen Saisonstart hin und kommt mittlerweile auf durchschnittlich über 15.000 Hörer pro Episode.



"Fußball MML - der Sky Podcast" live in der Elbphilharmonie



Gut sieben Monate nach seiner Gründung steht "Fußball MML - der Sky Podcast" nun vor dem nächsten großen Meilenstein seiner Geschichte. An diesem Mittwoch, 15. November wird erstmals ein Podcast live im großen Saal der Elbphilharmonie aufgenommen werden. Im Rahmen der ersten ORM Podcast-Nacht werden insgesamt drei Podcasts vor 2.100 Gästen aufgezeichnet, darunter auch "Fußball MML". Zu diesem besonderen Anlass werden Maik, Micky und Lucas auch einen lokalen Stargast begrüßen.



Tickets für die OMR Podcast-Nacht, durch die TV-Journalist und Slam-Poetry-Star Michel Abdollahi führt, sind unter elbphilharmonie.de/de/programm/omr-podcast-nacht/9887



Für alle Fans, die nicht live dabei sein können, ist das Ergebnis des Auftritts in der Elbphilharmonie dann kurz danach auf skysport.de abrufbar.



Die Protagonisten bei Sky



Die drei Macher von "Fußball MML - der Sky Podcast" sind Sky Zuschauern schon aus anderen Sendungen bekannt.



Maik Nöcker moderierte viele Jahre die Call-In-Show "08000 - du bist dr@uf" und meldet sich seit Kurzem an jedem Samstagmorgen um 9.30 Uhr mit einem neuen Format auf Sky Sport News HD. In "Meine 11" lernt man die Stars der Bundesliga von ihrer persönlichen Seite kennen. Jede Woche trifft Maik Nöcker einen Spieler oder Trainer und unterhält sich mit ihnen über ihre elf Lieblingssongs und welche besonderen Erlebnisse und Emotionen sie mit diesen verbinden.



Micky Beisenherz (u.a. Autor für "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" und Moderator in "German Angst") ist Sky Kunden als Lockvogel aus dem eigenproduzierten Sky 1 Showformat "Mitfahr-Randale - Wer aussteigt, verliert!" bekannt. Verschiedene Fahrer, darunter Beisenherz, nehmen nichts ahnende Mitfahrer mit und bescheren diesen den abgefahrensten Trip ihres Lebens, auf dem sie viele verrückte, verstörende und nervenaufreibende Momente mit den "Fahrern" erleben.



Autor und Journalist Lucas Vogelsang ist regelmäßig bei "Wontorra - der Kia Fußball-Talk" auf Sky Sport News HD zu Gast. Er gehört zum Kreis von insgesamt zehn renommierten Sport-Journalisten, die in Fußball-Talks ausschließlich bei Sky zu sehen sind. Neben dem Gastgeber Jörg Wontorra, Sky Experte Dietmar Hamann sowie einem weiteren Gast, nehmen immer zwei Journalisten aus diesem Kreis an der Runde teil.



