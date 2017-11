Der US-Industriekonzern General Electric muss seine Ausschüttung an die Aktionäre kürzen. Zuletzt sank der Börsenwert des Traditionsunternehmens schon um rund ein Drittel.

Der schwächelnden US-Industriekonzern General Electric muss zum zweiten Mal nach der großen Wirtschaftskrise in den Dreißigerjahren seine Ausschüttung an die Aktionäre kürzen. Der Siemens-Konkurrent kündigte am Montag vor einer Investorenkonferenz in New York an, die Quartalsdividende auf 12 Cent je Aktie zu halbieren.

General Electric hat sich vom Aushängeschild zum trägen Dino der US-Wirtschaft und Prügelknaben der Wall Street

