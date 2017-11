Im dritten Quartal 2017 steigerte Milacron den Umsatz um 7,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 314,7 Mio. USD. Die Aufträge legten um 13,4 Prozent auf 322,3 Mio. USD zu. Der operative Gewinn (gemäß Rechnungsstandard GAAP) stieg im dritten Quartal um 1,7 Prozent auf 29,6 Mio. USD und der EBITDA um 5,5 Prozent auf 57,3 Mio. USD an. In den ersten neun Monaten 2017 verzeichnete der Konzern einen Umsatz von 983,6 Mio. USD, was einem Plus gegenüber der gleichen Vorjahresperiode von 9,3 Prozent entspricht. Der EBITDA stieg im ...

