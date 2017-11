LONDON (IT-Times) - Das Startup Boku, das sich mit Online-Zahlungsabwicklungen (Carrier Billing) beschäftigt, erwartet eine weitere Finanzspritze. Diese ist so hoch, dass die Unternehmensbewertung korrigiert wird. So gab das Unternehmen Boku bekannt, dass inkl. der neuen Mittel in Höhe von rund 45 Mio....

Den vollständigen Artikel lesen ...