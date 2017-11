Pressemitteilung der One Square Advisory Services GmbH:

Die One Square Advisory Services GmbH, in ihrer Eigenschaft als gemeinsamer Vertreter der EUR 30,0 Mio. Anleihe (WKN: A1KQXX ISIN: DE000A1KQXX5), informiert die Anleihegläubiger der Golden Gate GmbH i.I. über die Mitteilung des Insolvenzverwalters über den erfolgreichen Verkauf des ehemaligen Bundeswehrkrankenhauses Leipzig. Nach Auskunft des Insolvenzverwalters wurde im August 2017 der Kaufpreis für die Immobilie vollständig überwiesen. Nach Auskunft der Insolvenzverwaltung ist somit der Verkauf wirksam zustande gekommen. Über die genaue Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Nach dem Zufluss der gesamten Kaufpreiszahlung an den für die Anleihegläubiger tätigen Treuhänder, die Mayrhofer ...

