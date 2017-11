Während die meisten Pharmafirmen derzeit nicht mit positiven News auftrumpfen können, geht es bei der Schweizer Novartis derzeit Schlag auf Schlag. Zuletzt konnte das Unternehmen bereits mit einer Übernahme und guten Nachrichten aus dem Produktportfolio überzeugen. Am heutigen Montag führt Novartis einen Investorentag in London durch präsentiert in diesem Zusammenhang verschiedene Projekte aus der aktuellen Pipeline. Bereits am Wochenende hatte Novartis an verschiedenen Kongressen in den USA neue Daten zum Produktkandidaten RTH258, einem Augenmittel, sowie zum Herzmedikament Entresto vorgelegt. Zu RTH258, das zur Behandlung von altersbedingter neovaskulärer Makula-Degeneration (nAMD) eingesetzt werden soll, hatte Novartis bereits im Sommer Daten vorgelegt. Diese fielen zwar gut aus, hatten jedoch dennoch einige Analysten im Vergleich zum Konkurrenzmittel Eylea von Bayer und Regeneron enttäuscht. Die jetzigen Daten konnten nun aber überzeugen. Die Experten von Kepler Cheuvreux beispielsweise kommentierten, dass RTH258 in größeren Abständen verabreicht werden kann und auch bei Punkten wie Netzhautflüssigkeiten und -dicke sowie der Krankheitsaktivität eine signifikante Wirksamkeit gezeigt hat. Eine Zulassung könnte im Jahr 2019 erfolgen. Bis zum Jahr 2022 sind dann Spitzenumsätze von bis zu 2,5 Milliarden Dollar möglich. Zudem veröffentlichte Novartis auch starke Daten zum Herzmittel Entresto. Dieses unterstrich laut Novartis in verschiedenen Studien die Erkenntnis, dass das Mittel positive Effekte auf das Leben von Herzpatienten habe und das Risiko von Herzinfarkten reduziere.

