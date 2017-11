Die DZ Bank hat Talanx nach Zahlen auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 30 Euro belassen. Das Quartalsergebnis des Versicherers habe nach der Gewinnwarnung vom Oktober keine großen Überraschungen mehr enthalten, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer Studie vom Montag. 2018 dürfte sich das Marktumfeld in der Industrie- und Rückversicherung verbessern. In diesem Kontext bevorzuge er derzeit aber ein Investment in die Talanx-Tochter Hannover Rück./gl/ajx Datum der Analyse: 13.11.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0107 2017-11-13/15:42

ISIN: DE000TLX1005