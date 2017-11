Liebe Leser,

Vonovia hat mit Bekanntgabe der 9-Monats-Zahlen neben den im Mittelpunkt stehenden Daten - üblicherweise zu FFO 1 ("funds from operations") und zum EPRA NAV ("net asset value") - auch interessante weitere Zahlen kommuniziert. So teilte Vonovia mit, im laufenden Geschäftsjahr mehr als eine Mrd. Euro in die eigenen Immobilien investieren zu wollen. Darin enthalten ist ein Investitionsprogramm für Neubauten und "energetische Modernisierung". Zuvor hatte es geheißen, dass dafür ... (Peter Niedermeyer)

