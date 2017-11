Von Thomas Gryta and Cara Lombardo

NEW YORK (Dow Jones)--General Electric (GE) hat seine Gewinnprognose für das kommende Jahr gesenkt. Bereits zuvor hatte der Mischkonzern angekündigt, seine Dividende angesichts schwierigerer Geschäfte um die Hälfte zu kürzen, um mehr Geld für seine Restrukturierung unter dem neuen CEO John Flannery zu haben.

Der Mischkonzern stellt für 2018 nur noch einen bereinigten Gewinn je Aktie in der Spanne von 1,00 bis 1,07 Dollar in Aussicht. Bislang hatte die Prognose bei 2 Dollar je Anteil gelegen,

Anleger blicken gespannt auf die Äußerungen von Flannery am Nachmittag, wenn er Klarheit darüber schaffen will, wie es mit dem schwächelnden Unternehmen weitergehen soll. Auf eine Aufspaltung der 125-jährigen Ikone der US-Industrie dürfte der CEO aber verzichten.

Flannery hatte seit seinem Amtsantritt am 1. August den Industriekonzern einer strategischen Überprüfung unterzogen. Er will GE nun "kleiner" und "einfacher" machen und sich nun auf die drei Geschäftsbereiche Luftfahrt, Energie und Gesundheitsprodukte beschränke, wie GE in einer Präsentation für Investoren mitteilte. Aus den restlichen Aktivitäten werde sich GE größtenteils zurückziehen.

Im Zuge dessen gab GE auch eine Verkleinerung der Geschäftsführung, des Board of Directors, auf 12 Mitglieder bekannt. Davon sollen drei neu ernannt werden. Aktuell hat der Board 18 Mitglieder, darunter CEO Flannery und ein Vertreter des aktivistischen Investors Trian Fund Management.

