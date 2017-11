Hat die Industrie mittlerweile verstanden, welches Potenzial die additive Fertigung hat - und welches nicht? Georg Schwalme, SKZ: Um es kurz zu beantworten: Nein, nicht wirklich. Lassen Sie mich das erklären: Ich habe zuletzt einen Vortrag von einem Automobilhersteller über das Thema additive Fertigung gehört. Und der Referent, in diesem Konzern zuständig für additive Fertigung, sagt, deren Vision sei, dass sich die Maschinen selbst steuern. Neuronale Netze sollen dann die Parameter erfassen. Wenn ich sowas höre, denke ich: ja, ist wunderbar. Der braucht auch keine Ausbildung mehr, weil das passiert ja alles auf Basis der Rechnersteuerung. Das glaube ich im Leben nicht, ganz ehrlich, wenn man Spritzgießen und neuronale Netze kennt. Und die kenne ich seit 30 Jahren, weil ich das mal studiert habe. Da gab es die nämlich auch schon. Allerdings steuern die bis heute keinen Spritzgießprozess; in der Universität vielleicht mal ansatzweise und bei vergleichsweise einfachen Prozessen, wie der Extrusion. Aber immer noch nicht in der Praxis.

Und genauso wird es hier bei der additiven Fertigung sein. Die Maschinen benötigen nach wie vor Wissen. Das Wissen der Menschen, die sie bedienen. Und dieses Wissen muss man diesen Menschen beibringen.

Was denken Sie, wie wird sich die Ausbildung für die additive Fertigung entwickeln? Schwalme: Die additive Fertigung wird sich ...

