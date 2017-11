"Die Metapher der ‚Kulturkriege' hat sich überlebt." Zu dieser Schlussfolgerung kommt der Historiker Andrew Hartman in seiner Studie "A War for the Soul of America: A History of the Culture Wars" ("Kampf um die Seele Amerikas: Eine Geschichte der Kulturkriege"). (1) Als die Studie im Frühjahr 2015 erschien, war sein Standpunkt nicht ungewöhnlich. ...

