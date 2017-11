Liebe Leser,

wie immer am Montag an dieser Stelle unser Blick auf den Gesamtstand der Nettoleerverkaufspositionen im SDAX sowie die Veränderungen auf Wochenbasis. In der letzten Woche vergrößerten sich lediglich die Positionen bei ElringKlinger und vossloh merklich. Ansonsten bauten die Hedgefonds bei mehreren Unternehmen Positionen ab, am deutlichsten bei TLG Immobilien, Grammer und Heidelberger Druckmaschinen.

Was die Zahlen darstellen

Der Gesamtstand zeigt lediglich die ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...