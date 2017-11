New York (ots/PRNewswire) - ZHIYUN TECH gab heute mit großer Freude seine Ernennung zum CES 2018 Innovation Awards-Preisträger für seinen professionellen 3-Achsen-Smartphone-Stabilisator Smooth 3 bekannt. Die an diesem renommierten Wettbewerb teilnehmenden Verbraucherelektronik-Produkte allerneuester Technik werden in 28 Kategorien von einer Jury der Weltklasse, die sich aus unabhängigen Konstrukteuren und Ingenieuren sowie Vertretern der Fachmedien zusammensetzt, für erstklassiges Design und hervorragende technische Konstruktion gekürt.



Das Handgerät ZHIYUN Smooth 3 ist ein 3-Achsen-Gimbal-Stabilisator der Profiklasse. Mithilfe eines hochoptimierten Stabilisierungsalgorithmus ermöglicht dieses Gerät eine gleichmäßige und präzise Kontrolle von Kamerahandys unterschiedlicher Größen und Gewichte beim Filmen. Mit seinem innovativen Bedienfeld mit dem speziellen Handrad ist dies das erste Handy-Stabilisierungssystem der Welt, das verschiedene Kameraeinstellungen (darunter Zoomen, Lichtwert, Weißabgleich, Scharfstellung, Belichtungszeit und ISO-Einstellung) mit Fingerspitzenbedienung ermöglicht.



Seine Laufzeit ist mit bis zu 14 Stunden rekordverdächtig, und über eine 5-V/1000-mA-Ladebuchse am Stabilisator kann das Smartphone in Echtzeit aufgeladen werden. Dies erleichtert dem Filmemacher die Arbeit selbst bei Aufträgen, die viele Stunden dauern. Die spezielle Smartphone-Zweiwegehalterung ermöglicht einfache und schnelle Umstellung von Horizontal auf Vertikal zur optimalen Anpassung an alle Szenen.



"Wir sind hochgeehrt, einer der wenigen Gewinner dieses Preises zu sein, insbesondere in der Kategorie Wireless-Mobilteile und Zubehör", sagt Leo Wong, Vice President von Zhiyun-Tech. "Als einer der führenden Hersteller professioneller Stabilisierungssysteme sind wir ständig um neue Innovationen und bessere Benutzerfreundlichkeit bemüht. Wir sind hocherfreut über diese Anerkennung unserer Anstrengungen durch CES, die uns zu weiteren Innovationen neuer Technologien und vermehrter Kreativität anspornen wird."



Die renommierten CES Innovation Awards werden von der Consumer Technology Association (CTA) gesponsert, dem Eigner und Produzenten der CES 2018, die schon seit 1976 einen weltweiten Treffpunkt für Verbraucherelektronikunternehmen bietet und Leistungen in Produktdesign und technischer Konstruktion anerkennt.



Der Smooth 3 von ZHIYUN TECH wird auf der CES 2018 gezeigt, die vom 9. bis 12. Januar 2018 in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada stattfindet. Eine Auswahl der Preisträger wird außerdem auf der CES Unveiled New York vorgestellt, an der Dutzende von Ausstellern teilnehmen und die von 15:00 bis 19:30 Uhr Ortszeit am 9. November im Metropolitan Pavilion in New York stattfindet.



Die Beiträge werden in Bezug auf ihre technische Konstruktion, Ästhetik und Design, Zweckbestimmung und Nutzerwert sowie einzigartige/neuartige Funktionen bewertet. Außerdem werden Design und Innovation direkt mit anderen Produkten auf dem Markt verglichen.



Die als CES Innovation-Preisträger ausgewählten Produkte und Services zeichnen sich durch ihr innovatives Design und modernste technische Konstruktion auf dem Markt aus.



Die Produkte der CES 2018 Innovation-Preisträger werden unter CES.tech/Innovation (http://www.ces.tech/Innovation) vorgestellt, einschließlich Produktkategorien, Produktname, Herstellerinformationen, Beschreibung, Foto und URL.



Über Zhiyun-Tech:



Seine Mission, bahnbrechende Lösungen für die professionelle Bilderstellung und Filmgestaltung zu liefern, inspirierte ZHIYUN, das Unternehmen, das den ersten Kamerastabilisator der Welt entwickelte, Fotografen und Filmemachern in mehr als 50 Ländern hochpräzise und leistungsstarke Stabilisatoren anzubieten, damit sie besondere Momente und das Leben von Menschen noch besser festhalten können.



Machen Sie Ihre Smartphone-Kamera zum Profi - mit ZHIYUN Smooth 3 Video: https://www.youtube.com/watch?v=4WSOnOyyIBM



