Aachen (ots) - EyeTV Plus bringt die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender und Live-Fernsehen auf Apple Mac, iPhone und iPad, Android-Smartphones und -Tablets zusammen. In EyeTV, der digitalen Plattform für Live-TV-Empfang, lässt sich zwischen Fernsehprogramm und Online-Programmarchiven wechseln. Mediatheken-Beiträge können in den EyeTV-Apps senderübergreifend gefiltert und durchsucht werden. Mit dem Internet-Zugriff auf rund 40.000 Videos von 20 Sendern vervollständigt Geniatech die Wiedergabe des Fernsehprogramms, die EyeTV über Satellit, Antenne oder Kabel auf digitalen Mobilgeräten empfängt.



EyeTV Plus sortiert mit Datumsangabe und Genrevorwahl das Mediatheken-Angebot von Nachrichten und Dokumentationen über Sportberichte und Naturfilme bis zu allen Arten von Unterhaltung. Mit Filtern und Stichwortsuche bringt Geniatech zusammen mit ihrem Entwicklungspartner net mobil minick Orientierung in die Mediatheken von ARD, ZDF, Arte, 3Sat, Regionalsendern und anderen Programmen. Das gespeicherte Komplettprogramm der letzten vierzehn Tagen wird alle 120 Minuten mit dem Angebot der Sender abgeglichen und aktualisiert. Der integrierte Mediathekenzugriff der EyeTV-Plus-Versionen für macOS, iOS und Android ist vier Wochen lang kostenlos. Das Jahresabonnement der EyeTV-Plus-Erweiterung kostet 11,99 Euro.



Die finalen Versionen sind ab sofort erhältlich für



- macOS: http://file.geniatech.com/eyetv3/Geniatech_eyetv_3.6.9_7521.dmg



- iOS: https://itunes.apple.com/de/app/eyetv-netstream/id471355861?mt=8



- Android: http://ots.de/FDW9c



Weitere Informationen:



- Produkt Info https://www.geniatech.eu/de/produkt/eyetv-plus/



- Support & FAQ https://www.geniatech.eu/de/support/eyetv-plus/



- Pressemeldung http://ots.de/ybHAE



Über Geniatech



Geniatech Europe GmbH (https://www.geniatech.eu) ist eine Tochtergesellschaft der GENIATECH Inc., Ltd. (https://www.geniatech.com), dem weltweit führenden ODM/OEM-Hersteller smarter TV und Video Plattformen für alle Bereiche der täglichen Unterhaltung



Über net mobile minick



Das primäre Geschäftsfeld der net mobile minick GmbH (https://www.minick.de) ist die Entwicklung, Bereitstellung und der Betrieb modularer, schneller und kosteneffiziente Medien Plattformen für Unternehmen aus unterschiedlichen Industriebereichen.



Pressekontakt: GENIATECH Europe GmbH Kaiserstrasse 100 D 52134 Herzogenrath Phone: +49-2407-55290-80 E-Mail: ray@eu-geniatech.com