NEW YORK (IT-Times) - Bandwidth Inc., Anbieter von Kommunikations-Technologien für die Übertragung von Sprache und Daten in Unternehmen, ist am 10. November 2017 mit einem IPO an die US-Börse Nasdaq gegangen. Der Emissionspreis lag bei 20 US-Dollar je Aktie und damit am oberen Ende der Preisspanne. Das...

Den vollständigen Artikel lesen ...