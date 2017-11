Tagesausblick für 14.11: DAX schwächer. Infineon und Nordex im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die europäischen Aktienbarometer schlossen heute mehrheitlich leichter. Die Quartalssaison neigt sich dem Ende und die Hängepartie rund um den Brexit und die hiesigen Koalitionsgespräche bremst die Kauflaune. Die US-Märkte verhalfen DAX & Co. am Nachmittag nur zu einer marginalen Verbesserung. Der Anleihenmarkt und die Devisenkurse bewegten sich derweil kaum von der Stelle.

Morgen stehen neben einigen Unternehmenszahlen Daten zum Bruttoinlandsprodukt in Deutschland und der Eurozone an. Möglicherweise geben sie den Märkten ein paar Impulse.

Unternehmen im Fokus

Morgen werden unter anderem Alstom, Billiger, Borussia Dortmund, Deutsche Wohnen, Drillich, Hapag Lloyd, Infineon, Nordex, Paragon, Salzgitter, Solarworld und Vodafone (finale) Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal melden.

Wichtige Termine

14.11.: China - Industrieproduktion, Oktober

14.11.: Deutschland - BIP Q3, vorläufig

14.11.: Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland für November

14.11.: Europa - BIP Euro-Zone Q3, erste Schätzung

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 13.100/13.170/13.300/13.350/13.500 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.950/13.000 Punkte

Der DAX sackte heute zeitweise auf 13.000 Punkte ab. Am Nachmittag konnte sich der Index zwar vom Tagestief wieder distanzieren. Viele Bullen dürften jedoch warten bis der Bereich 13.100/13.170 Punkte wieder überschritten ist. Bis dahin muss mit einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 12.950 Punkte gerechnet werden.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 9.8.2017 - 13.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 10.11.2010 - 13.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Faktorzertifikat (long) auf den jeweiligen DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag LevDAX x3 (TR) Index HW03DL 56,79 3,00 Open End LevDAX x8 (TR) Index HW08DL 8,65 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.11.2017; 19:49 Uhr



Faktorzertifikat (short) auf den jeweiligen DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag ShortDAX x3 (TR) Index HW03DS 26,40 3,00 Open End ShortDAX x8 (TR) Index HU94Q8 12,52 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.11.2017; 19:50 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Faktorzertifikate finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf DAX finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

