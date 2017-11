Liebe Leser,

Apple musste zum Auftakt in die neue Woche einen kleinen Rücksetzer hinnehmen. Dennoch befindet sich die Aktie auf dem Weg zu Notierungen in Höhe von 200 Euro, urteilen die Chartanalysten. Dies würde einem Kursaufschlag von mehr als 30 % entsprechen. Die Aktie ist in den beiden vergangenen Wochen um insgesamt fast 6 % nach oben geklettert. 13 % beträgt das Plus der zurückliegenden vier Wochen. Dementsprechend gut ist die Stimmung insgesamt. Zuletzt beklagten Techniker die ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...