Die NTT Communications Corporation (NTT Com), das Unternehmen für IKT-Lösungen und internationale Kommunikation innerhalb der NTT Group (TOKYO:9432), und Secure-24 Intermediate Holdings, Inc. (Secure-24), ein führender Anbieter von umfassenden Managed Services mit Sitz in den USA, haben heute bekanntgegeben, dass die jeweiligen Aktionäre der Unternehmen am 13. November (Japan-Standardzeit) eine endgültige Vereinbarung eingegangen sind, die die komplette Übernahme von Secure-24 durch NTT Com vorsieht.

Die Nachfrage nach Managed Services wächst weltweit ständig, und Managed IT Services, eines der Kerngeschäfte von Secure-24, wird wahrscheinlich besonders auf dem US-amerikanischen Markt ein signifikantes Wachstum verzeichnen.

Secure-24 ist auf die Lieferung effektiver, umfassenderer Managed Services spezialisiert, für die proprietäre, hoch automatisierte Arbeitsinstrumente genutzt werden. Seine Kunden sind Unternehmen der Fortune 1000, die u. a. in Sektoren wie Produktion, Finanzen, Pharma, Gesundheitswesen, Versicherungen, Behörden und Transportwesen arbeiten.

NTT Com wird das umfangreiche Portfolio von Secure-24 aus verwalteten Anwendungen und Datenbankdiensten nutzen, darunter SAP, SAP HANA, Oracle, Hyperion, JD Edwards, Microsoft, Epic, individuelle Anwendungen, Industrieanwendungen und weitere auftragsentscheidende Anwendungen.

Secure-24 ist für dauerhaftes Wachstum strukturiert und wird unterstützt durch eine interne Schulungsakademie, über die Ingenieure aus mittel- bis langfristiger Perspektive aufgebaut werden. Secure-24 hat über 100 Branchen- und Partnerpreise und -auszeichnungen erhalten und wurde von Computerworld fünf Jahre hintereinander als einer der 100 besten Arbeitsplätze in der IT genannt.

NTT Com und Unternehmen der NTT-Gruppe wie Dimension Data gehen davon aus, dass sie die Dienste von Secure-24 mit den Kapazitäten der NTT-Gruppe etwa in der Cloud kombinieren und damit ihre Fähigkeit verbessern können, Anforderungen der hybriden IT mit hochwertigen Managed Services zu erfüllen, die weltweit immer gefragter sind.

"Durch diese Übernahme werden das beispiellose Serviceniveau, die Expertise mit Anwendungen, die Sicherheit und der Support für Compliance von Secure-24 für die globale NTT-Community nutzbar", sagte Mike Jennings, CEO von Secure-24.

In Zukunft wird NTT Com die Transformation der Unternehmen der Kunden durch die stetige Verbesserung seiner IT-Funktionen und -systeme weiterhin unterstützen u. a. für neue Anwendungen auf Cloud-Plattformen und dadurch dem sich erweiternden Bedarf nach vielfältigen, globalen Managed Services nachkommen.

Über die NTT Communications Corporation

NTT Communications bietet Beratungs-, Architektur-, Sicherheits- und Cloud-Dienstleistungen zur Optimierung der IKT-Umgebungen in Unternehmen an. Unterstützt werden diese Angebote durch die weltweite Infrastruktur des Unternehmens, darunter das führende globale Tier-1-IP-Netz, das VPN-Netz Arcstar Universal One, das sich über mehr als 190 Länder/Regionen erstreckt, sowie mehr als 140 sichere Rechenzentren weltweit. Die Lösungen von NTT Communications werden durch die globalen Ressourcen der Unternehmen der NTT-Gruppe gestützt, zu denen unter anderem Dimension Data, NTT DOCOMO und NTT DATA gehören.

www.ntt.com | Twitter@NTT Com Facebook@NTT Com LinkedIn@NTT Com

Über die Secure-24 Intermediate Holdings, Inc.

Secure-24 hat 16 Jahre Erfahrung mit der Bereitstellung auftragsentscheidender gehosteter Anwendungen, umfassender Managed IT sowie Cloud- und Sicherheitsservices für Firmen weltweit. Der Schwerpunkt von Secure-24 auf hervorragendem Service, Support, Governance und Compliance hat für in der Branche führende Kundenzufriedenheit gesorgt. Das Unternehmen ist ein SAP-zertifizierter Hosting-, HANA- und Cloud-Partner und Oracle Platinum Partner, der Anwendungen von Oracle E-Business Suite, PeopleSoft, JD Edwards und Hyperion in allen Branchen für Firmen jeglicher Größe managt. Secure-24 wurde von Computerworld fünf Jahre hintereinander als einer der 100 besten Arbeitsplätze in der IT genannt. Besuchen Sie www.secure-24.com, und erfahren Sie mehr über die Produkte und Dienste von Secure-24.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171113006408/de/

Contacts:

Medienkontakt

NTT Communications

Herr Masaki Nomoto Frau Minako Yamashita

Öffentlichkeitsarbeit

Abteilung Unternehmensplanung

hodo-cp@ntt.com

oder

Secure-24 Intermediate Holdings, Inc.

Frau Tawanna Sanders

Leiterin Marketing

tawanna.sanders@secure-24.com