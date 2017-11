von Astrid Zehbe, Euro am Sonntag Als Donald Trump in den frühen Morgenstunden des 9. November 2016 vor die Kameras trat, um sich für seinen Sieg bei den US-Präsidentschaftswahlen zu bedanken, erkannte man den New Yorker Immobilienunternehmer kaum wieder: Mit versöhnlichen Worten versprach Trump, ein "Präsident für alle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...