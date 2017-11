FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 15.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.11.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MSF XFRA US5949181045 MICROSOFT DL-,00000625 0.360 EUR

LMF XFRA US5355551061 LINDSAY CORP. DL 1 0.257 EUR

4J2 XFRA US48020Q1076 JONES LANG LASALLE DL-,01 0.318 EUR

OCT XFRA US45768S1050 INNOSPEC INC. DL-,01 0.335 EUR

HR6 XFRA US4219461047 HEALTHCARE RLTY TR. DL-01 0.257 EUR

1JB XFRA US31986N1028 1ST CONSTITUTION BANCORP 0.051 EUR

DUR XFRA US2644115055 DUKE REALTY DL-,01 0.172 EUR

GLW XFRA US2193501051 CORNING INC. DL -,50 0.133 EUR

PS1 XFRA US2053061030 COMPUTER PROGRAMS + SYS 0.086 EUR

CUW XFRA US1985161066 COLUMBIA SPORTSW. DL-,01 0.163 EUR

HOU XFRA US15189T1079 CENTERPOINT ENERGY INC. 0.230 EUR

ADM XFRA US0394831020 ARCHER DANIELS MIDLAND 0.275 EUR

WML1 XFRA NO0010571698 WILH.WILHELM.HLDG A NK 20 0.158 EUR

04M XFRA US75605Y1064 REALOGY HOLDINGS DL-,01 0.077 EUR

J7NE XFRA AT0000497409 SCHOELLERBK ZINSSTR.PL. A 0.500 EUR

EXVM XFRA DE000A0Q4RZ9 I.EB.R.MONEY MARKET U.ETF 0.207 EUR

EXHF XFRA DE000A0H0785 IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF 0.379 EUR

EXX6 XFRA DE000A0D8Q31 I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF 1.096 EUR

EXHD XFRA DE0006289499 I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF 0.468 EUR

EXHC XFRA DE0006289481 I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF 0.320 EUR

EXHB XFRA DE0006289473 I.EB.R.G.G.1.5-2.5Y U.ETF 0.305 EUR

EXHA XFRA DE0006289465 ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF 0.396 EUR

TOC XFRA CA8849031056 THOMSON REUTERS CORP. 0.296 EUR

LAV XFRA CA78460T1057 SNC - LAVALIN GRP 0.185 EUR

PUD XFRA CA74586Q1090 PULSE SEISMIC INC. 0.135 EUR

VGA XFRA CA3759161035 GILDAN ACTIVEWEAR SV 0.080 EUR

DO4B XFRA CA25822C2058 DOREL INDS INC. B 0.257 EUR

KDB XFRA BE0003565737 KBC GROEP N.V. 1.000 EUR

XFRA GB00BYWLR183 AUDLEY FDG 16/36 MTN 0.000 %

DI3G XFRA DE0009797274 ALL.STR.FDS WACHSTUM PLUS 1.565 EUR

WXI1 XFRA DE0005896922 V/A STIFTUNGSFONDS UI 0.900 EUR

DI3E XFRA DE0009797258 ALL.STRATEGIEFDS BALANCE 1.085 EUR

DI3F XFRA DE0009797266 ALL.STRATEGIEFDS WACHSTUM 1.321 EUR

J7N6 XFRA AT0000820378 SCHOELLERBK AKTIENF.VAL.T 0.990 EUR

AP0 XFRA US04316A1088 ARTISAN PART.AS.M.A DL-01 0.515 EUR