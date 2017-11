SURTECO SE: SURTECO mit gutem drittem Quartal

DGAP-News: SURTECO SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen SURTECO SE: SURTECO mit gutem drittem Quartal 14.11.2017 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

SURTECO SE mit gutem drittem Quartal

- Neunmonatsumsatz erreicht 516,4 Mio. EUR (+5 %) - Wachstum im dritten Quartal bei 19 % - Akquisitionen wirken positiv

- EBIT-Verbesserung um 10 % auf 33,7 Mio. EUR; Q3 plus 59 %

Buttenwiesen-Pfaffenhofen, 14. November 2017 - Die SURTECO SE, weltweit führender Hersteller von Oberflächen für die Möbel- und Holzwerkstoffindustrie und Produzent von technischen Profilen, konnte im dritten Quartal deutlich zulegen. Die zuletzt erfolgten Übernahmen der portugiesischen Probos-Gruppe und der britischen Nenplas-Gruppe trugen zu den Umsatz- und Gewinnsteigerungen bei. Aber auch ein solides organisches Wachstum konnte erzielt werden. So weist der Konzern beim Quartalsumsatz ein Plus von 19 % auf 182,3 Mio. EUR (Q3-2016: 153,2 Mio. EUR) und nach neun Monaten eine Verbesserung um 5 % auf 516,4 Mio. EUR (9M-2016: 490,9 Mio. EUR) aus. Dank der hohen Profitabilität der erworbenen Gesellschaften und positiver Effekte aus Effizienzsteigerungsmaßnahmen wurde der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) im Berichtsquartal um 59 % auf 14,4 Mio. EUR (Q3-2016: 9,0 Mio. EUR) sowie nach drei Quartalen auf 33,7 Mio. EUR (9M-2016: 30,6 Mio. EUR) erhöht.

"Die erstmalige Konsolidierung der im Juli übernommenen Probos-Gruppe führte zu einer Erhöhung der Konzernmarge und unterstreicht die hohe Profitabilität unserer neuen Konzerntochtergesellschaften. Dies und ein solides organisches Wachstum machen uns zuversichtlich, unsere Jahresziele zu erreichen", so Dr. Herbert Müller, der Vorstandsvorsitzende der SURTECO SE.

Bilanz und Free Cashflow stark von Probos-Übernahme geprägt

Die Bilanz der SURTECO Gruppe war zum 30. September 2017 von der Übernahme von Probos und der Ablösung einer Tranche aus dem Private Placement in den USA (USPP) beeinflusst. So stieg die Bilanzsumme der SURTECO Gruppe um 9 % auf 736,2 Mio. EUR (31. Dezember 2016: 673,9 Mio. EUR). Da das Eigenkapital sich mit 345,1 Mio. EUR kaum veränderte, sank die Eigenkapitalquote von 51,4 % auf weiterhin solide 46,9 %. Die operative Stärke zeigt sich in der Verbesserung des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit auf 44,2 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahreswert (37,0 Mio. EUR). Abzüglich des akquisitionsbedingten höheren Cashflows aus Investitionstätigkeit von -102,2 Mio. EUR (Vorjahr: -23,5 Mio. EUR) ergibt sich nach neun Monaten ein Free Cashflow von -58,0 Mio. EUR nach 13,5 Mio. EUR im Vorjahr. Da die Finanzierung von Probos über eine Brückenfinanzierung erfolgte, die im Oktober 2017 mit einem Schuldscheindarlehen zu günstigen Konditionen ausfinanziert wurde, stieg die Nettofinanzverschuldung auf 210,2 Mio. EUR (31. Dezember 2016: 135,6 Mio. EUR) und somit der Verschuldungsgrad von 39 % auf 61 %.

Ausblick 2017 bestätigt: EBIT soll die Zielspanne von 42 bis 46 Mio. EUR erreichen

Angesichts der positiven Entwicklung nach neun Monaten geht das Management von SURTECO für das Gesamtjahr weiterhin von erheblich steigenden Konzernumsätzen gegenüber dem Vorjahr (639,8 Mio. EUR) aus. Auch die bisherigen Ergebnisprognosen können vor diesem Hintergrund bestätigt werden. So soll das EBIT der strategischen Geschäftseinheit Papier über dem Vorjahreswert liegen und das EBIT der strategischen Geschäftseinheit Kunststoff sogar erheblich darüber. Das EBIT der SURTECO Gruppe sollte sich damit trotz der deutlichen Preissteigerungen der Rohstoffe innerhalb des prognostizierten Bereichs von 42 bis 46 Mio. EUR wiederfinden.

Den Bericht über die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2017 sowie weitere Informationen über die SURTECO SE finden Sie im Internet unter www.ir.surteco.de.

Kontakt:

SURTECO SE Martin Miller Investor Relations und Pressestelle +49 (0) 8274/99 88-508 Internet www.ir.surteco.de Email ir@SURTECO.com Fax + 49 (0) 8274/99 88-515 Über SURTECO

Die SURTECO SE, Buttenwiesen-Pfaffenhofen, ist ein führender, international tätiger Spezialist für Oberflächentechnologien. Das Produktportfolio umfasst bedruckte Dekorpapiere, Imprägnate, Trennpapiere, dekorative Flächenfolien und Kantenbänder auf der Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen. Abgerundet wird das umfangreiche Produktportfolio durch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie und Rollladensysteme. Der Konzern produziert mit über 3.300 Mitarbeitern an 25 Standorten auf vier Kontinenten und erwirtschaftet zurzeit ca. 27 % des Umsatzes in Deutschland, 45 % im europäischen Ausland und den Rest in Amerika, Asien und Australien. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen zumeist aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau. Die Aktien der SURTECO SE sind im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchener Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden darüber hinaus an den Börsen in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt.

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen Soweit in dieser Pressemitteilung Prognosen oder Erwartungen geäußert oder die Zukunft betreffende Aussagen enthalten sind, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Dadurch besteht keine Garantie für die geäußerten Aussagen und Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die Zukunftsaussagen zu

aktualisieren oder zu überarbeiten. Wichtige Kennzahlen SURTECO SE

(in Mio. EUR)

9M-201- 9M-201- Q3-201- Q3-201- 6 7 6 7 Konzernumsatz 490,9 516,4 153,2 182,3 - davon Papier 298,4 280,3 89,4 92,2 - davon Kunststoff 192,5 236,0 63,8 90,1 Exportquote in % 72 74 73 76 EBITDA 55,6 62,1 17,3 25,1 EBITDA-Marge in % 11,3 12,0 11,3 13,7 EBIT 1 30,6 33,7 9,0 14,4 - davon Papier 17,4 20,3 4,8 7,3 - davon Kunststoff 18,1 18,7 6,0 7,5 EBIT-Marge in % 6,2 6,5 5,9 7,9 EBT 25,0 26,2 7,8 11,6 Konzerngewinn 16,8 18,4 4,8 8,5 Ergebnis je Aktie in EUR 2 1,08 1,19 0,31 0,55 Cashflow aus laufender 37,0 44,2 18,2 9,2 Geschäftstätigkeit Free Cashflow 13,5 -58,0 5,7 -78,0 31.12.2016 30.09.2017 Veränderung Bilanzsumme 673,9 736,2 +9 % Eigenkapital 346,6 345,1 +-0 % Nettofinanzverschuldung 135,6 210,2 +55 % Verschuldungsgrad in % 3 39 61 +22 Pkt. Eigenkapitalquote in % 51,4 46,9 -4,5 Pkt. Mitarbeiter 2.833 3.342 +18 %

(1) Differenz zu Saldo der Segmentergebnisse aufgrund interner Verrechnungen und Zentralkosten

(2) Bezogen auf eine Aktienzahl von je 15.505.731

(3) Nettofinanzverschuldung zu Eigenkapital

14.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SURTECO SE Johan-Viktor-Bausch-Str. 2 86647 Buttenwiesen-Pfaffenhofen Deutschland Telefon: +49 (0)8274 99 88-0 Fax: +49 (0)8274 99 88-5 05 E-Mail: ir@surteco.com Internet: www.surteco.com ISIN: DE0005176903 WKN: 517 690

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

628193 14.11.2017

ISIN DE0005176903

AXC0067 2017-11-14/08:00