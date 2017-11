Am Dienstag legen einige Nachzügler der zu Ende gehenden Bilanzsaison ihre Geschäftszahlen vor, darunter RWE, Henkel und Infineon. Ob die Zahlen Anleger in Kauflaune versetzen werden, darf allerdings bezweifelt werden.

Die Woche begann für den Deutschen Aktienindex wenig vielversprechend - und der Dienstag dürfte keine Wende bringen. Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der Dax am frühen Dienstagmorgen bei 13.080 Punkten und damit annähernd auf dem Niveau des Vorabends.

Am Montag war der Dax mit einem Verlust von 0,4 Prozent bei 13.074 Punkten aus dem Handel gegangen. Nicht viel besser erging es dem Index der mittelgroßen Firmen, dem MDax. Auch er verzeichnete ein Minus von 0,8 Prozent. Viele Analysten rechneten schon länger mit einer Korrektur und sahen nun die Zeit dafür gekommen.

Kaum Impulse liefern die asiatischen Börsen: Anleger in Japan zeigen sich unentschlossen, der Leitindex Nikkei verändert sich kaum. Abwärts geht es an der Börse in Schanghai: Der Shanghai Composite Index lag zur Halbzeit am Dienstag ein halbes Prozent im Minus.

An der Frankfurter Börse blicken Anleger am Dienstag vor allem auf die Nachzügler der zu Ende gehenden Bilanzsaison. Interessieren dürften vor allem die Zahlen des Energiekonzerns RWE, ein Schwergewicht im Dax, der am Morgen erfreuliche Neun-Monats-Zahlen vorlegte.

Die beiden anderen Dax-Mitglieder auf der Beobachtungsliste der Anleger heißen Henkel und Infineon. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...