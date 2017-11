Palatin Technologies (WKN: A1C538) hat seine Zahlen zum abgelaufenen ersten Geschäftsquartal vorgelegt und wie von uns erwartet einen zweistelligen Millionengewinn verbucht. Viel wichtiger aber: Palatins Lust-Blockbuster Bremelanotide nähert sich mit riesigen Schritten dem Zulassungsantrag. Und ein weiterer Lizenzdeal steht ebenfalls kurz bevor.

27 Millionen USD Umsatz und ein Nettogewinn von 10,6 Millionen USD stehen für Palatin im Zeitraum Juli bis September zu Buche. Während diese Zahlen für gut informierte SD-Leser keine Überraschung darstellen, konnte mit der konkreten Ankündigung eines weiteren Lizenzdeals bis Jahresende niemand rechnen. Anscheinend ist das Management darüber hinaus überzeugter denn je, dass einer Zulassung des potenziellen Milliarden-Medikaments nichts mehr im Wege steht.

Weiterer Mega-Deal im Anmarsch?

Wir haben laufende Gespräche mit mehreren potenziellen Partnern aus mehreren Territorien und erwarten den Abschluss einer zusätzlichen Lizenz-Transaktion bis zum Ende des Kalenderjahres 2017 und weitere im ersten Kalendarhalbjahr 2018.

Mit diesen Aussagen im Rahmen der gestrigen Analystenkonferenz stellt CEO Carl Spana konkret einen weiteren Lizenzdeal innerhalb der nächsten sechs Wochen in Aussicht. Wir gehen davon aus, dass die Tinte bereits so gut wie trocken ist und rechnen mit einer Verpartnerung Bremelanotides in Japan oder Lateinamerika.

Zumindest der japanische Markt dürfte für Palatin noch schwergewichtiger sein als China, wo Bremelanotide bekanntlich schon an Fosun Pharma auslizenziert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...