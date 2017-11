Böblingen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



DXC Technology (NYSE: DXC), der weltweit führende unabhängige end-to-end IT-Dienstleister, hat 100 Industrie-Unternehmen in Deutschland zu den Chancen und Risiken der smarten Fabrik der Zukunft befragt: 78 Prozent der Industrie-Manager rechnen damit, dass IT-Sicherheit wichtiger wird - sowohl für den Umgang mit Kunden als auch mit Lieferanten und Wettbewerbern.



"Der digitale Wandel in der Industrie erfordert ein neues Setup für die IT-Sicherheit. Hier gilt es insbesondere den Fertigungsbereich mit seinen Feldbussystemen einzuschließen, um die neuen Sicherheitsanforderungen zu erfüllen", sagt Johannes Diemer, Industrie-4.0 Manager von DXC Technology. "Wie unsere jüngsten Umfrageergebnisse zeigen, erwarten rund zwei von drei Unternehmen, dass die Industrie-4.0-Netzwerke neue Sicherheitsrisiken schaffen, die sie mit eigener Kompetenz nicht abschätzen können. Sechzig Prozent geben an, dass sie insbesondere kein klares Bild von den dafür relevanten Akteuren besitzen."



Cybersicherheit für die intelligente Fabrik



Um sich mit den erforderlichen Maßnahmen an die intelligente Fabrikumgebung anzupassen, hält es die Mehrheit (76 Prozent) der befragten Industriemanager für nötig, die IT-Sicherheitsbudgets zu erhöhen. Gleichzeitig sind aber 54 Prozent der Befragten der Meinung, dass es ausreicht zunächst einen konkreten Angriff abzuwarten - statt präventiv zu handeln.



"Die Komplexität der vernetzten IT- und OT-Welt mit ihren zahlreichen neuen Schnittstellen erhöht die Möglichkeiten und Varianz von Angriffen dramatisch. Ein Warten auf den konkreten Schadensfall ist leichtsinnig", sagt Johannes Diemer. "Der Grund: Ein möglicher Schaden durch Cyber-Angriffe beinhaltet die Gefahr, sich direkt auf die Produktion auszuwirken. Damit verbundene Produktionsausfälle sind ein Hauptrisiko für die Fertigungsindustrie."



Als weltweit führender unabhängiger IT-Dienstleister mit langjähriger Erfahrung im Bereich der Digitalisierung von Produktionen bietet DXC Technology seinen Kunden die notwendige professionelle Unterstützung. Die Mission von DXC ist es, Unternehmen auf ihren digitalen Reisen in ihrem Heimatland Deutschland und über die Grenzen der Regionen hinaus zu begleiten.



Über die DXC-Studie "Industrie-4.0"



DXC Technology hat im Juli 2017 über ein Marktforschungsinstitut 100 Industrie-Manager in Deutschland befragt. Zeitgleich dazu wurde der Survey in Österreich (N=100) und der Schweiz (N=100) durchgeführt. Branchenschwerpunkte der Studie bilden die Automobil-Industrie mit Zulieferern, Maschinenbau, Elektro-Industrie, Produzierendes Gewerbe, Transport & Logistik sowie die Bau-Industrie.



Über DXC Technology



DXC Technology ist der weltweit führende unabhängige End-to-End IT-Dienstleister. Wir wandeln technologische Innovationen in messbare Erfolge für unsere Kunden um. Aus dem Zusammenschluss von CSC und der Enterprise Services Sparte von Hewlett Packard Enterprise entstanden, sind wir für rund 6.000 privatwirtschaftliche und öffentliche Organisationen in 70 Ländern tätig. DXC Technology zeichnet sich durch technologische Unabhängigkeit aus, ist weltweit präsent und verfügt über ein umfassendes Partnernetzwerk. Gemeinsam bieten wir richtungsweisende IT-Services und Lösungen. Wir leiten und begleiten die digitale Transformation unserer Kunden. Auch im Bereich Corporate Social Responsibility setzen wir Maßstäbe www.dxc.technology/de.



OTS: DXC Technology newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126139 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126139.rss2



Pressekontakt: Carolin Treichl Director Marketing und Communication North & Central Europe Dresdner Strasse 47 1200 Wien Telefon: +43 1 20777 1060 Mobil: +43 664 325 33 60 E-Mail: ctreichl@dxc.com



econNEWSnetwork Carsten Heer Tel. +49 (0) 40 822 44 284 E-Mail: redaktion@econ-news.de