Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 690 Pence belassen. Presseberichte über mögliche Zukäufe der Bank in den USA seien nicht gerade hilfreich für den Bewertungsaufschlag der HSBC, schrieb Analyst Raul Sinha in einer Studie vom Dienstag. Er halte aber eine größere Übernahme in den USA für recht unwahrscheinlich./ajx/zb Datum der Analyse: 14.11.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0007 2017-11-14/08:26

ISIN: GB0005405286