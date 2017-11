Will die Welt ihre Klimaziele erreichen, muss sie ihren Energiemix umstellen. Der jüngste Ausblick der Internationalen Energieagentur macht aber klar: Öl und Gas werden auch künftig den Markt dominieren.

Ohne Gas geht's nicht. So kurz ließe sich die Botschaft der Internationalen Energieagentur (IEA) ihres jüngsten Weltenergieausblicks zusammenfassen. Die Welt will ihre Energiebilanz umstellen, um zumindest ansatzweise die in Paris beschlossenen Klimaziele zu erreichen und die Erderwärmung bis 2100 auf zwei Grad zu begrenzen. Der Energiemix werde zunehmend von Erneuerbaren geprägt. Das allein reicht aber nicht: "Um Kohle zu ersetzen, brauchen wir Gas", sagt Fatih Birol, der Präsident der IEA im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Ginge es nach Umwelt- und Klimaschützern, müsste die Welt so schnell wie möglich auf Erneuerbare umstellen. Denn dass es schwierig wird, die Erderwärmung zu begrenzen, zeigen auch die jüngsten Berechnungen des "Global Carbon Projects", denen zufolge der CO2-Ausstoß nach drei Jahren der Stagnation wieder um zwei Prozent angestiegen ist. So folgt der erhofften Trendwende die Ernüchterung.

Für all jene, die eine drastische Umstellung forcieren wollen, hält die IEA-Analyse eine gute und eine schlechte Nachricht parat. Die Gute: Keine andere Energieform wächst so schnell wie Erneuerbare Energien, was den fallenden Kosten zu verdanken ist. Bei Solar seien sie seit 2010 um 70 Prozent, bei Wind um 25 Prozent gefallen, schreibt die IEA. Für viele Länder stellten Erneuerbare heute die günstigste Energieform dar. Bis 2040 werden zwei Drittel aller Investitionen in neue Kraftwerke in grüne Technologien fließen, blickt die IEA voraus.

Die schlechte Nachricht: Selbst im Szenario "Sustainable Development" können die Erneuerbaren die Dominanz der fossilen Brennstoffe nicht brechen, obwohl die Nachfrage nach Öl in diesem Fall sogar noch vor 2020 ihren Höhepunkt überschreiten würde. In dem Szenario skizzieren die Experten eine Welt, in der die Staaten ihre Klimaziele übererfüllen und schneller vorantreiben als gedacht. Erneuerbare wären mit 29 Prozent ein gewichtiger Faktor am Energiemarkt. Trotzdem würde der Anteil von Öl, Gas und Kohle im Jahr 2040 selbst dann noch 61 Prozent betragen.

Im Basis-Szenario, "New Policies" genannt und von den aktuellen Energieplänen der Regierungen ausgehend, ...

