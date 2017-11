IBU-tec advanced materials AG schließt Rahmenvertrag mit neuem Großkunden im Bereich Batteriewerkstoffe

IBU-tec advanced materials AG schließt Rahmenvertrag mit neuem Großkunden im Bereich Batteriewerkstoffe

Weimar, 14. November 2017 - Die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5) hat einen neuen Großkunden im Bereich Batteriewerkstoffe gewonnen. Mit einem internationalen Konzern wurde ein umfassender Rahmenvertrag über die Behandlung von Stoffen zum Einsatz bei der stationären Energiespeicherung und in der E-Mobility unterzeichnet. Damit setzt IBU-tec erstmals auch in der stationären Energiespeicherung einen höhervolumigen, auf den laufenden Betrieb ausgerichteten Produktionsprozess für einen Kunden auf. Der neue Kunde plant die thermischen Verfahren seiner Produktion von Batteriewerkstoffen exklusiv von IBU-tec in Weimar durchführen zu lassen. Der Vertragsunterzeichnung sind umfangreiche Tests und Analysen vorausgegangen. Eine erste signifikante Bestellung durch den Kunden ist mit Unterzeichnung des Rahmenvertrags erfolgt. Zudem wurde für 2018 bereits eine Nachfrage im unteren siebenstelligen Euro-Bereich avisiert, die für IBU-tec im kommenden Jahr allein durch diesen Kunden einen deutlichen Umsatzsprung bei Batteriewerkstoffe insgesamt bedeuten würde.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Ulrich Weitz, CEO und Mehrheitsaktionär von IBU-tec: 'Der Rahmenvertrag und die erste Bestellung durch den neuen Kunden sind wichtige Schritte auf unserem Wachstumspfad bei Batteriewerkstoffen und bei unserer weiteren Diversifizierung innerhalb dieses Zukunftsmarktes. Denn neben den positiven wirtschaftlichen Effekten, die wir für 2018 und darüber hinaus aus dem Rahmenvertrag erwarten, erweitern wir mit diesem Auftrag unser Spektrum im Bereich der Batteriewerkstoffe um eine zusätzliche Stoffgruppe und stärken unsere Positionierung sowohl in der E-Mobility als auch im Bereich stationäre Energiespeicherung. Nachdem wir bei stationärer Energiespeicherung bislang im Bereich Forschung und Entwicklung intensiv aktiv waren, stellt diese Produktionsvereinbarung eine neue Dimension für IBU-tec dar.'

Stationäre Energiespeicher werden beispielsweise bei erneuerbaren Energien verwendet und gelten als aussichtsreicher Wachstumsmarkt. IBU-tec will dieses Segment künftig intensiv adressieren. Durch den neuen Auftrag treibt IBU-tec außerdem seine Internationalisierung voran, die als ein strategisches Ziel für die kommenden Jahre definiert worden ist.

Ulrich Weitz: 'Unsere starke Marktposition, unsere hochentwickelte Technologieplattform und unser umfassendes Know-how setzen wir verstärkt in ökonomischen Erfolg bei Batteriewerkstoffen um.'

Über IBU-tec

Die IBU-tec advanced materials AG ist ein hochspezialisierter, wachstumsstarker Entwicklungs- und Produktionsdienstleister der Industrie für thermische Verfahrenstechnik zur Behandlung anorganischer Pulver und Granulate. Diese erhalten dadurch veränderte und überlegene Materialeigenschaften. IBU-tec adressiert über seine breite, internationale Kundenbasis weltweite Megatrends, wie Green-Mobility (E-Mobility und Autokatalysatoren), Green-Economy (u. a. CO2- reduzierte Baustoffe, Seltene Erden, stationäre Energiespeicherung) und Medizintechnik (u. a. künstliche Gelenke und Zahnersatz). Grundlage des Markterfolgs von IBU-tec sind die eigene, flexibel einsetzbare Technologieplattform, einzigartige, patentgeschützte Verfahren sowie das umfassende Know-how der insgesamt rund 150 Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.ibu-tec.de.

Kontakt:

edicto GmbH Axel Mühlhaus Eschersheimer Landstraße 42-44 60322 Frankfurt Tel. +49 (0) 69-905505-52 E-Mail: IBU-tec@edicto.de

IBU-tec advanced Materials AG Max Narr Hainweg 9-11 99425 Weimar Tel. +49 (0) 151 67955683 E-Mail: max.narr@ibu-tec.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: IBU-tec advanced materials AG

Hainweg 9-10 99425 Weimar Deutschland Telefon: +49 (0)3643 - 8649-0 Fax: +49 (0)3643 - 8649-30 E-Mail: mail@ibu-tec.de Internet: www.ibu-tec.de ISIN: DE000A0XYHT5 WKN: A0XYHT

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale), Tradegate Exchange

