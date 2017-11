MagForce AG nimmt am SNO 2017 Annual Meeting vom 16.-19. November in San Francisco, USA, teil

DGAP-News: MagForce AG / Schlagwort(e): Konferenz MagForce AG nimmt am SNO 2017 Annual Meeting vom 16.-19. November in San Francisco, USA, teil 14.11.2017 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

MagForce AG nimmt am SNO 2017 Annual Meeting vom 16.-19. November in San Francisco, USA, teil

Berlin und Nevada, USA, 14. November 2017 - Die MagForce AG (Frankfurt, Scale, Xetra: MF6, ISIN: DE000A0HGQF5), ein auf dem Gebiet der Nanomedizin führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus auf den Bereich der Onkologie, gab heute bekannt, dass die Gesellschaft am 22nd Annual Scientific Meeting and Education Day of the Society for Neuro-Oncology, kurz SNO 2017, teilnehmen wird. Der Kongress wird vom 16.-19. November 2017 im kalifornischen San Francisco, USA, stattfinden.

Priv-Doz. Dr. Dr. Oliver Grauer vom Universitätsklinikum Münster, Oberarzt und Leiter des Schwerpunkts Neuroonkologie der Klinik für Allgemeine Neurologie (Direktor: Prof. Dr. Heinz Wiendl), und Teil des Teams von Prof. Dr. Walter Stummer, Direktor der Klinik für Neurochirurgie, das Patienten mit der NanoTherm(R) Therapie behandelt, wird einen Vortrag über die Erfahrungen mit intrakavitärer Thermotherapie mit Eisenoxid-Nanopartikeln in Kombination mit Strahlentherapie als vielversprechende Behandlungsmethode bei rezidivierenden Glioblastomen geben. Die Präsention findet am Freitag, den 17. November 2017, um 13:45 Uhr Ortszeit im Rahmen der Vortragsreihe "Experimental Therapeutics and Tumor Models" statt.

"Wir freuen uns darauf, bei dieser herausragenden Konferenz Ergebnisse aus unserer Forschung vorzustellen und mit Experten auf diesem Gebiet zu diskutieren", sagte Priv-Doz. Dr. Dr. Oliver Grauer. "Die Prognose für Glioblastom-Patienten ist nach wie vor sehr schlecht, da Rezidive sehr wahrscheinlich (> 90%) sind und die Behandlungsmöglichkeiten zum Zeitpunkt des Wiederauftretens der Krankheit immer noch begrenzt sind. Die meisten Gliom-Rezidive werden nach der Entfernung des Tumors in unmittelbarer Nähe der ursprünglichen Resektionsstelle beobachtet. Mit Hinblick darauf wurden auf und in die Wände der Tumorresektionshöhle superparamagnetische Eisenoxid-Nanopartikel appliziert, um hohe lokale Partikelkonzentrationen für die anschließende Erwärmung in einem magnetischen Wechselfeld zu erreichen. Die Patienten unterzogen sich jeweils sechs einstündigen Thermotherapie-Behandlungen und erhielten eine begleitende oder sequentielle Strahlentherapie. In unserer Arbeit konnten wir zeigen, dass eine lokale NanoTherm(R) Behandlung in Kombination mit einer Strahlentherapie eine andauernde Entzündungsreaktion an der Resektionshöhle induzieren kann, die bei Patienten mit GBM-Rezidiv zu einer langfristigen Stabilisierung führen könnte. Diese Ergebnisse rechtfertigen weitere Untersuchungen, und wir wollen diesen interessanten Effekt bei der Behandlung zusätzlicher Patienten weiter untersuchen."

MagForce wird seine NanoTherm(R) Therapie zur Behandlung von Glioblastomen und anderen Hirntumoren am Messestand Nr. 204 im Golden Gate Foyer, Level B1, des Marriott Marquis Hotels in San Francisco, Kalifornien, USA, präsentieren.

Details zur Konferenz:

Refe- Priv-Doz. Dr. Dr. Oliver Grauer, Oberarzt und Leiter des rent: Schwerpunkts Neuroonkologie, Universitätsklinikum Münster Auto- Grauer O., Jaber M., Hess K., Weckesser M., Maring S., ren Schwindt W., Stummer W., Wölfer J. Kliniken für Neurologie, Neurochirurgie, Neuropathologie, Nuklearmedizin, Radioonkologie und Radiologie, Universitätsklinikum Münster Präsen- EXPERIMENTAL THERAPEUTICS AND TUMOR MODELS, "Combined ta- intracavitary thermotherapy with iron-oxide nanoparticles and tion: radiotherapy as a promising treatment modality in recurrent GBM" (SURG-32) Datum Freitag, 17. November 2017, 13:45 Ortszeit, Session 2C

der Präse- na- tion:

Ort: Marriott Marquis, San Francisco, Kalifornien, USA MagFor- Nr. 204, Golden Gate Foyer, Level B1

ce Stand:

Über SNO 2017

Die Gesellschaft für Neuroonkologie (Society for Neuro-Oncology, SNO) ist eine multidisziplinäre Organisation, die sich der Förderung von Fortschritten in der Neuroonkologie durch Forschung und Lehre widmet. Im Fokus des diesjährigen wissenschaftlichen Kongresses werden unter anderem einige der zehn Empfehlungen der Blue Ribbon-Kommission im Rahmen des "Cancer-Moonshot-2020"-Programms stehen. Aufbauend auf dem Erfolg vergangener SNO Kongresse beinhaltet das Programm darüber hinaus Sunrise Sessions, Plenar- und Parallelveranstaltungen mit Abstract-, erweiterten eTalk- und Posterpräsentationen. Spezielle Lunch Tutorials sowie Industrie-gesponserte Symposien liefern detaillierte Informationen über neue Technologien und Therapeutika. Während des gesamten Meetings werden Webcasts mit "Meet-the-Expert"-Aufnahmen angesehener Wissenschaftler und Klinikern zu Themen wie Mausmodellen, dem "Krebsgenom-Atlas" ("The Cancer Genome Atlas"), Telomeren, Genetik und Epigenetik pädiatrischer Hirntumore und Immunologie-Checkpoint-Inhibitoren bereit gestellt.

Dem Hauptthema entsprechend konzentriert sich der Education Day auf zwei Empfehlungen der Cancer-Moonshot-Blue-Ribbon-Kommission: "Wege zur Überwindung von Resistenzen entwickeln (Developing Ways to Overcome Resistance)" und "Minimierung der belastenden Nebenwirkungen von Krebstherapien (Minimizing Cancer Treatments Debilitating Side Effects)". Parallelveranstaltungen in der Grundlagenforschung und der angewandten Neuroonkologie bieten einen umfassenden Einblick in diese beiden Empfehlungen.

Über MagForce AG und MagForce USA, Inc.

Die MagForce AG, gelistet im neuen Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse (MF6, ISIN: DE000A0HGQF5), zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft MagForce USA, Inc., ist ein auf dem Gebiet der Nanomedizin führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus auf Onkologie. Die unternehmenseigene Behandlungsmethode NanoTherm(R) Therapie ermöglicht die gezielte Behandlung solider Tumoren über die intratumorale Abgabe von Wärme durch Aktivierung superparamagnetischer Nanopartikel.

NanoTherm(R), NanoPlan(R) und NanoActivator(R) sind Bestandteile der Therapie und verfügen als Medizinprodukte über eine EU-weite Zertifizierung für die Behandlung von Hirntumoren. Bei MagForce, NanoTherm, NanoPlan und NanoActivator handelt es sich um Marken der MagForce AG in verschiedenen Ländern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.magforce.de Erfahren Sie mehr über unsere Technologie: video (You Tube) Bleiben Sie auf dem Laufenden und tragen Sie sich auf unsere Mailing List ein.

Disclaimer Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie 'erwarten', 'wollen', 'antizipieren', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'anstreben', 'einschätzen', 'werden' oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der MagForce AG tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die MagForce AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Kontakt: Barbara von Frankenberg Vice President Communications & Investor Relations T +49-30-308380-77 E-Mail: bfrankenberg@magforce.com

14.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: MagForce AG Max-Planck-Straße 3 12489 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 308 380 0 Fax: +49 (0)30 308 380 99 E-Mail: info@magforce.com Internet: www.magforce.com ISIN: DE000A0HGQF5 WKN: A0HGQF

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

628705 14.11.2017

ISIN DE000A0HGQF5

AXC0091 2017-11-14/09:00