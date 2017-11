Arbon (ots) -



Arbon, 14. November 2017 - Die Arbonia AG kann den im Juli 2017

eingeleiteten Suchprozess nach einer neuen Eigentümerschaft für die

Division Industriedienstleistungen erfolgreich abschliessen: Neuer

Eigentümer der Condecta Gruppe wird Paragon Partners. Durch den

Verkauf an Paragon Partners wird das Geschäft und die bisher

eingeschlagene Strategie fortgeführt.



Die Condecta Gruppe kann vom Know-How, Netzwerk sowie der

Finanzkraft von Paragon Partners profitieren und unter ihrem Dach die

führende Marktposition in der Schweiz weiter stärken und im

europäischen Ausland ausbauen. Durch aktiven Einsatz sowie durch

Einbringen von relevantem Fachwissen seitens Paragon Partners wird

zudem die nachhaltige und langfristige Entwicklung der Condecta

Gruppe gesichert.



Paragon Partners ist eine private Beteiligungsgesellschaft, die

auf Investitionen in Unternehmen in Deutschland, Schweiz und

Österreich spezialisiert ist. Paragon Partners beteiligt sich an

etablierten, mittelständischen Unternehmen mit signifikantem

operativen Wertsteigerungspotenzial, um die Marktposition seiner

Portfoliounternehmen als aktiver Gesellschafter nachhaltig

auszubauen.



Die Arbonia als bisherige Eigentümerin der Condecta Gruppe kann

mit dieser Transaktion das Geschäft mit Industriedienstleistungen,

welches sie im Rahmen der Looser-Übernahme als Division übernommen

hatte, in eine stabile Zukunft überführen und gleichzeitig die

Fokussierung auf die drei Kerndivisionen Gebäudetechnik, Fenster und

Türen weiter vorantreiben.



Der Kaufvertrag zur Übernahme von 100% des Aktienkapitals wurde am

13. November 2017 unterzeichnet. Der Vollzug der Transakation ist

noch im Jahr 2017 geplant. Der Verkaufserlös wird zur weiteren

Verringerung der Nettoverschuldung eingesetzt. Credit Suisse war

exklusiver Finanzberater von Arbonia im Zusammenhang mit der

Transaktion.



Kontakt:

Alexander von Witzleben

Verwaltungsratspräsident und CEO



Fabienne Zürcher

Leiterin Corporate Communications

T +41 71 447 45 54

fabienne.zuercher@arbonia.com