Ja, manchmal läuft es an der Börse nicht, wie man will. Da ist der Kurs der Drägerwerk (WKN:555060)-Aktie im Oktober noch schön um die Marke von 100 Euro gependelt und jetzt dieser krasse Absturz.

Das war passiert

Am Montag (13.11.) gab das Management in einer Telefonkonferenz Erläuterungen zu einer Ad-hoc-Meldung vom 10.11. Die Anleger reagierten sensibel auf die zurückhaltenden Aussichten für die Margenentwicklung. In der ersten Novemberhälfte wurden über 20 % Börsenwert vernichtet, nachdem schon die Quartalsmitteilung (02.11.) keine große Begeisterung auslöste. Das ist ein starkes Stück für einen doch eigentlich grundsoliden Traditionskonzern, der sich erfolgreich in der Medizin- und Sicherheitstechnik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...