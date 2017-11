Von Alberto Delclaux

BARCELONA (Dow Jones)--Der französische Versicherer Axa hat im Vorfeld seiner Investorenkonferenz die Mittelfristziele bekräftigt. Im Rahmen des Plans "Ambition 2020" geht das Unternehmen davon aus, dass der Gewinn je Aktie jährlich innerhalb des Zielkorridors von 3 bis 7 Prozent wachsen wird. Darüber rechnen die Franzosen mit einer bereinigte Eigenkapitalrendite von 12 bis 14 Prozent und eine Solvency-II-Quote zwischen 170 und 230 Prozent.

Axa hatte am Vortag mitgeteilt, die Konzernstruktur zu vereinfachen und hat ein neues Management-Komitee benannt. Die Struktur wird auf fünf Regionen ausgerichtet: Frankreich, Europa, USA, Asien und International. Dazu kommen die Einheiten Axa Investment Managers und Axa Corporate Solutions. Deren Chefs werden direkt an den Axa-CEO berichten. Gesteuert wird das neu strukturierte Gebilde von einem Management-Komitee. In diesem sitzen neben Finanz- und Risikovorstand der Gruppe sowie COO auch die CEOs der fünf Regionen. Vier Mitglieder des Gremiums wurden neu auf ihre Positionen berufen.

Auf der Investorenkonferenz will Axa nach weiteren Angaben auch die neue Konzernstruktur erörtern und Bezug auf den geplanten Börsengang des US-Lebensversicherungsgeschäfts nehmen.

