Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Feuerwehrausstatters Rosenbauer bei 56 Euro und ihr Votum "Hold" bestätigt. Der oberösterreichische Konzern hatte zuvor in der Früh seine Bücher für das dritte Quartal geöffnet.

Der auf Feuerwehr- und Löschfahrzeuge spezialisierte Konzern habe "solide" Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb das Analysten-Team um Christian Weiz. Das Unternehmensmanagement habe seinen Ausblick bestätigt. Das operative Ergebnis (Ebit) sollte demnach um drei Prozent im Gesamtjahr 2017 zulegen. Ein Zuwachs beim Ebit um 5,7 Prozent zeige, dass der Konzern auf einem guten Weg sei das Ziel zu erreichen, hieß in der jüngsten Studie der Baader-Bank.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten 2,77 Euro für 2017, sowie 4,06 Euro für das Folgejahr. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,30 Euro für 2017, sowie 1,50 für 2018.

Am Dienstagvormittag notierten die Rosenbauer-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,25 Prozent bei 51,74 Euro.

