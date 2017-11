Für AbbVie (WKN:A1J84E) läuft es gerade sehr gut. Da die Biotech-Aktie bis heute mehr als 50 % über dem Vorjahresniveau liegt, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um in AbbVie zu investieren. Vor einigen Wochen verzeichnete das Unternehmen ein starkes drittes Quartal. AbbVie erhöhte auch seine Dividende das 45. Jahr in Folge (einschließlich der Jahre, in denen es Teil von Abbott Labs (WKN:850103) war).



Doch können die guten Zeiten fortgesetzt werden? Diese Frage beantworteten die Top-Führungskräfte von AbbVie indirekt auf verschiedene Weise auf der Gesundheitskonferenz der Credit Suisse am Mittwoch in Arizona. Hier sind sieben Dinge, die uns das Management mitteilen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...