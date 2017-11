FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aufnahme in den wichtigen Deutschland-Index des Anbieters MSCI hat die Aktien von Drillisch , Wirecard , Uniper und MTU am Dienstag bewegt. Die vier Werte werden zum 1. Dezember in den MSCI Germany Index aufgenommen, wie der Index-Anbieter am Montagabend mitgeteilt hatte.

Die Papiere des Telekomanbieters Drillisch gewannen - auch angetrieben von guten Quartalszahlen - 2,67 Prozent hinzu. Für die Papiere des Zahlungsabwicklers Wirecard ging es um 1,59 Prozent nach oben. Die Anteilsscheine des Versorgers Uniper stiegen um 0,55 Prozent und die Aktien des Triebwerksproduzenten MTU legten um mehr als 3 Prozent zu./mis/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005545503 DE000A0D9PT0 DE0007472060 DE000UNSE018

AXC0128 2017-11-14/10:38