SAP-Calls mit 74%-Chance bei Erreichen des Kursziels

Nachdem sich die Unterstützung im Bereich von 94,60 bis 95 Euro bei der SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) als haltbar erwiesen hatte, könnte es mit dem Aktienkurs nun wieder aufwärts gehen. Laut Analyse von www.godmode-trader.de eröffnet sich für die SAP-Aktie - sofern sie die Marke von 96,50 Euro überwindet - Steigerungspotenzial auf 98,10 bis 98,40 Euro, das sich in weiterer Folge auf bis zu 105 Euro ausweiten könnte. Unterhalb von 94,60 Euro droht ein Kursrutsch auf bis zu 92,10 Euro.

Für risikobereite Anleger mit der Markteinschätzung, dass die SAP-Aktie in den nächsten Wochen zumindest das in nicht allzu weiter Entfernung liegende Kursziel von 98,40 Euro erreichen wird, könnte die Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 96 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die SAP-Aktie mit Basispreis bei 96 Euro, Bewertungstag 15.1.18, BV 0,1, ISIN: CH0350036049, wurde beim Aktienkurs von 96,47 Euro mit 0,28 - 0,29 Euro gehandelt.

Gelingt der SAP-Aktie in den nächsten zwei Wochen der Anstieg auf die Marke von 98,40 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf 0,37 Euro (+28 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 94,348 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 94,348, BV 1, ISIN: DE000DD2NUS0, wurde beim Aktienkurs von 96,47 Euro mit 0,22- 0,23 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der SAP-Aktie auf 98,40 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,40 Euro (+74 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 93,19 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 93,19 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MF3JDL4, wurde beim Aktienkurs von 96,47 Euro mit 0,36- 0,37 Euro quotiert.

Wenn die SAP-Aktie in nächster Zeit auf 98,40 Euro zulegen kann, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,52 Euro (+41 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Hebelprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de