Bad Marienberg - Die Ekotechnika AG (ISIN DE000A161234/ WKN A16123), deutsche Holding des größten Händlers internationaler Landtechnik in Russland, der EkoNiva-Technika Gruppe, erzielte im Geschäftsjahr 2016/17 (30.09.) auf Basis vorläufiger Zahlen Umsatzerlöse in Höhe von über 140 Mio. Euro (Vorjahr: 117,2 Mio. Euro) und liegt damit über dem prognostizierten Korridor von 117 bis 120 Mio. Euro, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

