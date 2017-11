NEW YORK (Dow Jones)--Der Index-Betreiber MSCI hat im Rahmen seiner halbjährlichen Überprüfung eine Reihe von Änderungen innerhalb der Index-Familie vorgenommen. Dabei wurden in den MSCI World Index Amundi, Allied Irish Bank und Drillisch aufgenommen, die nach der Marktkapitalisierung drei größten Veränderungen.

Im MSCI Global Value and Growth Indexes werden künftig Oracle, Altria und Honeywell vertreten sein, die drei größten Veränderungen. Neue Mitglieder im MSCI ACWI Growth Index sind Royal Bank of Canada, Microsoft und Abbvie. Die Änderungen werden mit Handelsende am 30. November wirksam, wie es in der Mitteilung weiter hieß.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/bam

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2017 04:18 ET (09:18 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.