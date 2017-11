Die Aufnahme in den wichtigen Deutschland-Index des Anbieters MSCI hat die Aktien von Drillisch, Wirecard, Uniper und MTU (MTU Aero Engines) am Dienstag bewegt. Die vier Werte werden zum 1. Dezember in den MSCI Germany Index aufgenommen, wie der Index-Anbieter am Montagabend mitgeteilt hatte.

Den vollständigen Artikel lesen ...