Der Elektromobilität gehört die Zukunft - darin sind sich fast alle einig. Aber bis Tesla und Co. eine gewichtige Rolle am Automarkt spielen können, wird nach Ansicht von Goldman Sachs mehr Zeit vergehen als Optimisten erwarten. Denn die Knappheit wichtiger Rohstoffe, vor allem von Lithium und Kobalt, erweist sich als größtes Hindernis für stark wachsende Marktanteile.Hui Shan, Rohstoffexperte von Goldman Sachs, rechnet damit, dass der Anteil von Elektroautos und Hybridwagen zusammengerechnet 2025 erst bei 8 Prozent angelangt sein wird. Er begründet das vor allem damit, dass die Produktion der beiden entscheidenden Komponenten für Batterien nicht so stark ausgeweitet werden kann wie es nötig wäre. Selbst für einen ...

