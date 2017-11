Wien (APA-ots) -

* Neues limitiertes GIGA-Tarifportfolio mit 19, 29 und 39 GB LTE. * International Paket für GIGA XXL und GIGA SIM XXL * Kein Aktivierungsentgelt und mit allen Tarifen Top-Smartphones um

0 .

Er ist wieder da! Der Erfolgstarif GIGA ist ab 14. November 2017 bis Ende des Jahres aktivierbar. Die neuen GIGA und GIGA SIM Tarife inkludieren 19, 29 oder 39 GB monatlich, wovon jeweils 6, 9 bzw. 12 GB auch in anderen EU-Ländern zur Verfügung stehen.

Während alle GIGA Tarife tausende Freiminuten und Frei-SMS monatlich österreichweit und in anderen EU Ländern enthalten, bieten GIGA XL und XXL auch Freiminuten von Österreich in die EU, Schweiz, Türkei und in die USA.

Je mehr Gigabyte der Tarif inkludiert, desto höher ist die jeweils maximale LTE Download-/ Upload-Geschwindigkeit: 50/ 20 bzw. 150/ 50 oder 300/ 50. Bestehende 3Kunden können im Rahmen der geltenden Tarifwechsel-Systematik auf die neuen GIGA Tarife wechseln.

Zwtl.: Top-Smartphones um 0 und Gratis-Aktivierung

Weil schnelle Gigabytes und hochwertige Handys zusammen gehören, bietet Drei zu jedem neuen GIGA-Tarif Top-Smartphones um 0 an. Die Auswahl reicht vom Huawei P10 lite, Samsung Galaxy J5 und LG Q6 mit dem GIGA L Tarif (19/19GB), über das Samsung Galaxy S7, Huawei P10 und Huawei Mate 10 lite mit dem GIGA XL (29/29GB) bis zum Samsung Galaxy S8 und Sony XZ1 compact gemeinsam mit dem GIGA XXL (39/39GB).

Zusätzlich schenkt Drei allen, die bis Ende des Jahres einen neuen GIGA-Vertragstarif aktivieren, das Aktivierungsentgelt in der Höhe von 69 .

Zwtl.: International Paket für GIGA XXL und GIGA XXL

GIGA XXL und SIM XXL Kunden mit zahlreichen Kontakten im Ausland, können das International Paket mit zusätzlichen Freimengen dazu aktivieren. Um nur 6 zusätzlich stehen damit 300 Min und 1GB Daten innerhalb der Schweiz, der Türkei und den USA sowie zwischen diesen Ländern und nach Österreich zur Verfügung (sowie zusätzlich monatlich 500 Min und 100 SMS von Österreich in die EU, Schweiz, Türkei und USA).

Zwtl.: Ohne Smartphone und Bindung: GIGA SIM

Für Kunden, die kein neues Smartphone benötigen, bietet Drei die neuen GIGA Tarife in der SIM only-Version ohne Bindung um 20% günstiger: GIGA SIM L mit 19GB um 15,20 statt 19 pro Monat, GIGA SIM XL mit 29 GB um 23,20 statt 29 und GIGA SIM XXL mit 39 GB um 31,20 statt 39 monatlich.

Mehr auf [www.drei.at] (http://www.drei.at).

Zwtl.: Über Drei

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im 1.Halbjahr 2017 einen Umsatz von 386 Mio. Euro und zählt rund 3,7 Mio. Kunden. Seit seinem Start im Jahr 2003 gilt das Unternehmen als Pionier bei einfachen Lösungen für das digitale Leben, wie etwa schnellem mobilem Internet für zuhause, 3MobileTV oder Film- und Musik-Diensten. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Mobilfunk-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das dichteste und leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im führenden Netztest des unabhängigen Fachmagazins connect ist Drei bereits mehrfach als Gesamtsieger hervorgegangen. Drei erzielte bei Österreichs größtem Service-Ranking den besten Platz in der österreichischen Telekommunikations-Branche und damit den Titel "Service-Champion" (8/2016). Beim Business-Tarife-Test der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien ging Drei als Gesamtsieger hervor und konnte auch den Sieg bei Angebotsumfang, Tarifen & Konditionen erlangen (ÖGVS 2/2017). Am 31.Oktober 2017 schließt Hutchison Drei Austria die Übernahme von Tele2 Austria ab.

