Gemalto und Huawei schaffen eine kosteneffektive Lösung für den IoT-Massenmarkt

Amsterdam, 14. November 2017 - Um Gerätehersteller dabei zu unterstützen, einer wachsenden Nachfrage nach lang anhaltenden Low-Power-Schmalband-(NarrowBand, NB)-IoT (http://www.gemalto.com/m2m/development/innovation-technology/nb-iot)-Modulen gerecht zu werden, arbeiten Gemalto und Huawei (über die Halbleiter-Tochterfirma HiSilicon) an der Entwicklung von Modulen der nächsten Generation, die eine zusätzliche Sicherheitsstufe und einen sehr geringen Stromverbrauch kombinieren. Durch die Kombination der Erfahrung beider Unternehmen werden diese NB-IoT-Module (http://www.gemalto.com/m2m/development/innovation-technology/nb-iot) Herstellern dabei helfen, Kosten und Größe ihrer Geräte zu reduzieren und die Batterielebensdauer der Geräte auf bis zu zehn Jahre zu verlängern.

NB IoT wurde speziell für Segmente mit niedrigeren Bitraten und Kosten entwickelt und funktioniert praktisch überall. Aufgrund des äußerst geringen Stromverbrauchs können Geräte über Zeiträume von bis zu zehn Jahren per Batterie betrieben werden. Zu den Anwendungsbereichen zählen intelligente Parksensoren, Einbruchs- und Feueralarme, persönliche Medizingeräte, Verfolgungsgeräte und Straßenbeleuchtungen, um nur einige Beispiele zu nennen. Laut ABI Research-Prognosen werden NB-IoT-Module (http://www.gemalto.com/iot/inspired/iot-modules), die Objekte mit den Netzwerken verbinden, bis 2021 in mehr als 20% aller Mobilfunkgeräte (https://www.thefastmode.com/technology-and-solution-trends/8465-nb-iot-to-make-up-more-than-70-of-r13-shipments-by-2021-abi-research) eingesetzt werden.

"2017 ist für uns das Jahr der kommerziellen NB-IoT-Einführungen. Wir werden bis Jahresende 30 solcher Netzwerke in 20 verschiedenen Ländern weltweit aufbauen. Huawei ist schon lange ein wichtiger Player in diesem Bereich und wir werden diese großartige Gelegenheit weiterhin erfolgreich nutzen", so XiongWei, President für LTE Solutions, Huawei. "Wir möchten den Markt mit Lösungen beliefern, die eine stabile Konnektivität, einen geringen Stromverbrauch und Kosteneffizienz bieten. Die Netzwerkeinführung wird dank unserer Kooperation mit Gemalto mit einer verbesserten Integration und Flexibilität einhergehen."

"Durch die Kombination unserer Expertise in den Bereichen Mobilfunk-Konnektivität (http://www.gemalto.com/iot/iot-connectivity) und digitale Sicherheit mit den Hochleistungs-NB-IoT-Chipsets von Huawei werden Gerätehersteller und Dienstanbieter dank einer standardisierten Lösung leichter in die massenhafte Bereitstellung von Mobilfunk-IoT-Lösungen einsteigen", so Suzanne Tong-Li, SVP Greater China and Korea für Mobildienstleistungen und IoT und China President bei Gemalto. "Unsere Partnerschaft vereinfacht die Implementierung von NB-IoT-Projekten und kombiniert solide Sicherheit mit Flexibilität."

Über Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) ist das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit (http://www.gemalto.com/deutschland/uber-gemalto/digitale-sicherheitsmarkte) mit einem Umsatz von 3,1 Milliarden Euro im Jahr 2016 und Kunden in über 180 Ländern. In einer zunehmend vernetzten Welt schaffen wir Vertrauen.

Von sicherer Software bis Biometrie und Verschlüsselung können Unternehmen und Behörden mit unseren Technologien und Services Identitäten authentifizieren und Daten schützen, um Sicherheit zu gewährleisten und Dienste in persönlichen Geräten, vernetzten Objekten und der Cloud zu ermöglichen.

Gemalto bietet Lösungen am Puls des modernen Lebens, von Zahlungssystem bis zur Unternehmenssicherheit und dem Internet der Dinge. Wir authentifizieren Personen, Transaktionen und Objekte, verschlüsseln Daten und bieten neue Möglichkeiten für Software. Wir ermöglichen unseren Kunden, sichere digitale Dienste für Milliarden Menschen und Dinge zu liefern.

Unsere mehr als 15.000 Mitarbeiter arbeiten in 112 Niederlassungen, 43 Personalisierungs- und Rechenzentren sowie 30 Forschungs- und Softwareentwicklungszentren in 48 Ländern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gemalto.de (http://www.gemalto.de) oder folgen Sie uns auf Twitter unter @GemaltoDE (https://twitter.com/gemaltode).



